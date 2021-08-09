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Правительство Уханя проверило на COVID-19 почти все население города

  /   Обновлено: 09 августа 2021 02:31
Общество
Правительство Уханя проверило на COVID-19 почти все население города
instagram.com  /  @kyunami82

Ухань, 9 августа. Правительство города Ухань в Китае провело тестирование на коронавирус 11,28 миллиона горожан, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Несколько новых случаев заражения коронавирусом сподвигло власти города в самые сжатые сроки провести тестирование всех жителей. Цель была достигнута за пять дней, было задействовано 28 тысяч медработников. Тестированию не подверглись только дети до шести лет и студенты, уехавшие на каникулы.

К субботе в китайском городе было выявлено 37 случаев передачи вируса от человека к человеку и 41 бессимптомный носитель. Из них девять были выявлены во время массового тестирования в закрытых помещениях, а остальные у людей, закрытых на карантине и контактировавших с зараженными. Академик Китайской академии наук Чэнь Сяопин считает, что результаты тестирования не свидетельствуют о широком распространении вспышки.

Победы над пандемией коронавируса можно добиться лишь массовой вакцинацией населения. Однако дети переносят COVID-19 принципиально легче, что исключает необходимость их обязательной вакцинации.

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ухань тестирование коронавирус
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