Ухань, 9 августа. Правительство города Ухань в Китае провело тестирование на коронавирус 11,28 миллиона горожан, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Несколько новых случаев заражения коронавирусом сподвигло власти города в самые сжатые сроки провести тестирование всех жителей. Цель была достигнута за пять дней, было задействовано 28 тысяч медработников. Тестированию не подверглись только дети до шести лет и студенты, уехавшие на каникулы.

К субботе в китайском городе было выявлено 37 случаев передачи вируса от человека к человеку и 41 бессимптомный носитель. Из них девять были выявлены во время массового тестирования в закрытых помещениях, а остальные у людей, закрытых на карантине и контактировавших с зараженными. Академик Китайской академии наук Чэнь Сяопин считает, что результаты тестирования не свидетельствуют о широком распространении вспышки.

Победы над пандемией коронавируса можно добиться лишь массовой вакцинацией населения. Однако дети переносят COVID-19 принципиально легче, что исключает необходимость их обязательной вакцинации.