Жители России вновь смогут посетить Бахрейн, Доминикану и Молдавию

Москва, 9 августа. Прерванное авиасообщение из-за пандемии коронавируса с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией восстановлено с 9 августа.

Два раза в неделю граждане РФ смогут слетать рейсом Москва — Манама. В Доминикану число рейсов увеличивается до трех, среди них Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата. Перелеты в Молдавию доступны три раза в неделю по маршруту Москва — Кишинев. Также увеличится до трех количество маршрутов в Сирию (Москва — Дамаск).

Авиасообщение с другими странами небольшими решениями восстанавливается, начиная с августа 2020 года. Ранее из-за пандемии COVID-19 были доступны лишь вывозные, грузовые, санитарные и некоторые другие рейсы.

Недавно Россия увеличила количество рейсов в Белоруссию. Число ежедневных авиарейсов Москва — Минск выросло с 10 до 20.