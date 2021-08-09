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Стала известна дата начала производства модернизированного Су-57

  /   Обновлено: 09 августа 2021 02:18
Армия
Стала известна дата начала производства модернизированного Су-57
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 9 августа. Модернизированный вариант истребителя пятого поколения Су-57 хотят производить в 2025 году. Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Обновленную версию Су-57 будут собирать в рамках опытно-конструкторской работы «Мегаполис». В истребитель установят обновленную кабину с передовой авионикой. Самолет оснастят силовой установкой второго этапа, передает ТАСС.

«Планируется, что с 2025 года Су-57 в модернизированном виде должен начать производиться серийно», — отметил источник в ОПК.

Разработка двухместного истребителя Су-57 заинтересовала мировое сообщество. Японский художник решил предложить «Сухому» свои варианты компоновки кабины экипажа. Согласно одному из них, второй пилот будет сидеть за спиной первого летчика.

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