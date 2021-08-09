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Медведь взял в осаду автомобиль жителя Сахалина
Происшествия
Медведь взял в осаду автомобиль жителя Сахалина
pixabay.com  /  JudaM

Южно-Сахалинск, 9 августа. Крупный медведь напал на жителя Сахалина, который в это время находился в своем автомобиле. Хищник помял кузов машины и разбил одно из стекол.

Животное запрыгнуло на крышу транспортного средства и начало его ломать. Он бил стекла и пытался пробить дыру в кузове.

Мужчина не растерялся и сделал несколько выстрелов в открытое окно, после чего медведь спешно ретировался с места событий. Местный житель при этом не пострадал, однако был ли ранен хищник выстрелами не уточняется.

Ранее в Якутии медведь чуть не испортил выходные местных отдыхающим. На помощь им пришел отважный кот Василий, который прогнал любопытного хищника.

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