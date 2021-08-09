Ночные боли в животе могут стать предвестниками развития язвы

Москва, 9 августа. Боли в животе могут произойти не только после употребления тяжелой и жирной пищи. Какой вид недомогания можно отнести к серьезным, рассказал врач Андрей Барановский.

Резко появляющиеся боли в животе могут сигнализировать о проблемах желчевыводительной системы, панкреатите или холецистите. Кроме спазмов человек испытывает горечь во рту, тошноту. В этом случае потребуется медицинская помощь, передает Пятый канал.

Регулярные недомогания могут настигать людей с хроническими заболеваниями. Самыми опасными, по словам гастроэнтеролога Барановского, являются ночные и спазмы на голодный желудок. И облегчить состояние могут лекарства или еда.

«Чаще всего это говорит об обострении язвенной болезни, тяжелых вариантах гастрита с эрозиями. Эти ситуации требуют помощи», — отметил Барановский.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу желудочно-кишечного тракта. Человек может испытывать недомогания, а вирус поражать не только органы дыхания, но и желудок. Негативно может сказаться на состоянии лекарства, назначаемые для лечения инфекции.