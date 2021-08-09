Нетрезвый тульчанин застрелил двухлетнюю девочку из-за обидных слов

Тула, 9 августа. Пьяный мужчина решил отомстить за оскорбления и застрелил двухлетнюю девочку, а также ранил ее мать в Щекинском районе Тульской области. Такие данные привели на сайте СК РФ.

По информации следствия, вечером 8 августа в деревне Панарино нетрезвый пенсионер начал стрелять в 42-летнюю женщину, которая шла по улице и несла на руках дочь возрастом 2,5 года. Преступник выстрелил девочке в голову, от чего та скончалась на месте. Ранения также получила мать, которая была госпитализирована. По предварительным данным, мотивом к стрельбе стали «обидные слова» детей в адрес нетрезвого сельчанина.

Правоохранители смогли задержать злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Тем временем стрельба произошла в палаточном лагере на Балтийской косе под Калининградом. По имеющимся данным, конфликт начался из-за ссоры нетрезвых друзей.