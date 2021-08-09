Пожар вспыхнул на борту российского траулера в порту Норвегии

Осло, 9 августа. Российский траулер загорелся в порту Киркенес на севере Норвегии. В результате ЧП команду пришлось эвакуировать. Такие данные сообщила полиция провинции Финнмарк в соцсети.

По данным местных СМИ, пламя вспыхнуло на траулере «Таманго» у причала судоверфи «Кимек». Во время пожара на борту находились 22 члена экипажа, среди них никто не пострадал. Пожарные расчеты тушат возгорание с 14:10 по московскому времени.

Тем временем лесной пожар в Калифорнии (США) уничтожил 150-летний город Гринвилл. В нем жили более 1,1 тыс. человек, и до стихийного бедствия оставались здания старше 100 лет.