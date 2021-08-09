РАН планирует отправить ученых-биологов в космос

Москва, 9 августа. Директорат института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук оценивает возможность отправки группы ученых в космос.

Специалисты ИМБП в космосе будут проводить эксперименты в условиях полета. Об этом пишет ТАСС ссылаясь на слова заведующего лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ ИМБП РАН Юрия Смирнова.

Ранее ученые-астрономы из Чили обнаружили потенциально обитаемую планету. Одна из планет в скоплении звезд L 98-59 может иметь на поверхности органическую жизнь.