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РАН планирует отправить ученых-биологов в космос
Наука
РАН планирует отправить ученых-биологов в космос
roscosmos.ru  /  Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»

Москва, 9 августа. Директорат института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук оценивает возможность отправки группы ученых в космос.

Специалисты ИМБП в космосе будут проводить эксперименты в условиях полета. Об этом пишет ТАСС ссылаясь на слова заведующего лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ ИМБП РАН Юрия Смирнова.

Ранее ученые-астрономы из Чили обнаружили потенциально обитаемую планету. Одна из планет в скоплении звезд L 98-59 может иметь на поверхности органическую жизнь.

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