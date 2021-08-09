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Самодельный вездеход насмерть придавил русского «Кулибина» под Великим Новгородом
Происшествия
Самодельный вездеход насмерть придавил русского «Кулибина» под Великим Новгородом
vnovgorod.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК РФ по Новгородской области

Великий Новгород, 9 августа. Любовь к конструированию самодельной техники закончилась для жителя Новгородской области страшной трагедией. Во время испытаний своего последнего творения мужчина не справился с управлением и стал жертвой личного вездехода. 

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в районе деревни Плотишино в минувшее воскресенье. Неподалеку от одноименной реки погибший совершал поездку на самодельном болотоходе. Во время покорения очередной возвышенности мужчина не смог совладать с машиной, в результате чего перевернулся вместе с ней. У подножья пригорка техника придавила водителя. Вскоре от полученных травм он скончался на месте.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту инцидента организована доследственная проверка, по истечении которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее ФАН сообщал, что в озере под Ульяновском был обнаружен затонувший накануне автомобиль. Внутри внедорожника найдено тело погибшей пенсионерки.

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россия трагедия происшествия великий новгород болотоход
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