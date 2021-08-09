Самодельный вездеход насмерть придавил русского «Кулибина» под Великим Новгородом

Великий Новгород, 9 августа. Любовь к конструированию самодельной техники закончилась для жителя Новгородской области страшной трагедией. Во время испытаний своего последнего творения мужчина не справился с управлением и стал жертвой личного вездехода.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в районе деревни Плотишино в минувшее воскресенье. Неподалеку от одноименной реки погибший совершал поездку на самодельном болотоходе. Во время покорения очередной возвышенности мужчина не смог совладать с машиной, в результате чего перевернулся вместе с ней. У подножья пригорка техника придавила водителя. Вскоре от полученных травм он скончался на месте.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту инцидента организована доследственная проверка, по истечении которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАН сообщал, что в озере под Ульяновском был обнаружен затонувший накануне автомобиль. Внутри внедорожника найдено тело погибшей пенсионерки.