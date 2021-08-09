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Свыше 40 самолетов и БПЛА вели разведку у границы России за неделю
Армия
Свыше 40 самолетов и БПЛА вели разведку у границы России за неделю
Prt Scr twitter.com  /  Министерство обороны Казахстана

Москва, 9 августа. Воздушную разведку близ российских границ вели более 30 иностранных самолетов и свыше 10 беспилотников за текущую неделю. Об этом передает газета «Красная звезда».

Российские радиолокационные системы зафиксировали 33 самолета-разведчика и 11 беспилотных летательных аппаратов у российских границ. Такое количество иностранных воздушных аппаратов было обнаружено в течение недели, говорится в материалах издания.

Самолеты-истребители России дважды поднимались в воздух, чтобы контролировать перемещения иностранных разведчиков. Согласно предоставленным данным, нарушения границ государства не было.

Неделей раньше у российских границ было обнаружено 50 зарубежных самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Полеты разведчиков контролировались силами радиолокационных систем России. Нарушений воздушного пространства не было допущено.

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самолет беспилотник разведка
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