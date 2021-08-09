ЯНАО возглавил рейтинг регионов России по доступности бензина

Москва, 9 августа. Ямало-Ненецкий АО занял лидирующую позицию в рейтинге регионов Российской Федерации по доступности бензина в середине 2021 года. Об этом свидетельствуют данные исследования.

Статистические данные указывают, что за июль текущего года цена на бензин марки АИ-92 в городах России менялась в районе от 42,74 рубля за литр до 60 рублей. При проведении исследования специалисты брали среднемесячный доход россиян и сопоставляли их с ценами на топливо в регионе. Так, второе место заняла Москва, а на третьей позиции оказался Чукотский АО.

Минэнерго ранее сообщило, что производители бензина поддерживают высокие темпы отгрузок покупателям. Поставки топлива марки АИ-92 были на уровне 56,3 тысячи тонн в день.