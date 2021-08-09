Арина Аверина заявила об отказе ехать на Олимпиаду в 2024 году

Москва, 9 августа. Следующих Олимпийских игр у гимнастки Арины Авериной не будет. Об этом она заявила журналистам YouTube-канала Telesport.

Сестра-близняшка спортсменки Дина Аверина поспешила объяснить эти слова. Девушка пошутила, что во время победного интервью гимнасток в Париже через три года, репортеры припомнят им это заявление.

«Мне кажется, мы будем долго отходить — лет пять... К следующей Олимпиаде, может, отойдем», — отметила Дина Аверина, комментируя неприятный инцидент на Олимпиаде в Токио.

Российская гимнастка Дина Аверина заняла только второе место на Олимпиаде в Токио. Ее сестра Арина стала четвертой. На первое место судейская бригада поставила израильтянку Лину Ашрам, совершившую грубую ошибку. Этот факт поверг в шок всех россиян и вызвал бурю критики.