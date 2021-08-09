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Джигурда оценил положение чиновников в противостоянии с партией «Родина»

  /   Обновлено: 09 августа 2021 00:13
Общество
Джигурда оценил положение чиновников в противостоянии с партией «Родина»
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Санкт-Петербург, 9 августа. Пенсионная инициатива певицы и кандидата от партии «Родина» Татьяны Булановой идет вразрез с интересами петербургских чиновников. Об этом заявил актер Никита Джигурда.

Проект Булановой предполагает повышение размера пенсий жителей Санкт-Петербурга за счет сокращения зарплат депутатов. Представитель «Родины» записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой оценить намерения чиновников, которые пытаются помешать реализации «Ленинградской надбавки», передает «Политика сегодня».

«Ничего у них не получится, когда все нарисуют как надо. А если они будут в меньшинстве, то ничего не смогут сделать», — заявил Джигурда.

Буланова полагает, что петербургские чиновники пытаются не допустить кандидатов от партии «Родина» в парламент именно из-за ее инициативы. Местные власти не допустили размещения агитационных плакатов в городе.

Елена Воробей ранее заявила, что готова дать концерт в поддержку Татьяны Булановой и ее проекта. Юмористка также понадеялась, что к инициативе присоединится не только Санкт-Петербург, но и Ленинградская область.

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джигурда буланова ленинградские надбавки
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