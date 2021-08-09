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Британское правительство привлечет армию для доставки еды в магазины
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Британское правительство привлечет армию для доставки еды в магазины
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Общество
Британское правительство привлечет армию для доставки еды в магазины
defencepictures.com

Лондон, 9 августа. Военнослужащие Королевского корпуса материально-технического обеспечения могут заняться доставкой еды и предметов первой необходимости в магазины Великобритании.

Местные власти в Великобритании направят соответствующий запрос военнослужащим страны «в ближайшем будущем». Издание Sun отмечает, что помимо продовольствия и предметов первой необходимости, солдаты Ее величества будут также развозить лекарства. Причиной кризиса послужила пандемия и Brexit.

Пандемия и продовольственный кризис не единственные проблемы в Великобритании. Британцы с октября 2021 года начнут получать платежки за электроэнергию, в которых сумма будет выше обычного на 100 фунтов стерлингов.

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Brexit великобритания кризис
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