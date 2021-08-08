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Краско выразил надежду на реализацию инициативы Булановой
Общество
Краско выразил надежду на реализацию инициативы Булановой
Федеральное агентство новостей  /  instagram.com / @buslya / @sergeyrogogin

, 8 августа. Кандидат от партии «Родина» и певица Татьяна Буланова продвигает полезную инициативу, за что ее нужно поблагодарить. Об этом заявил народный артист России Иван Краско.

Он прокомментировал инициативу Булановой о введении обязательных выплат пенсионерам Ленинградской области. Это предложение уже поддержали около ста тысяч граждан, в числе которых оказался и Краско, передают «Народные новости«.

«Я сам уроженец Ленобласти и мне очень обидно, когда слышу такие вещи. Конечно, наши граждане нуждаются в дополнительных мерах поддержки. Это закономерно. Продукты дорожают, услуги тоже», — заявил народный артист.

Он понадеялся, что «Ленинградская надбавка» все же будет реализована и поблагодарил Буланову за ее труд. Краско уверен, что пенсионерам необходимы любые меры поддержки.

Проект Булановой, однако пришелся не по душе петербургским чиновникам, которые вставляют артистке палки в колеса. В связи с этим исполнительница обратилась к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой

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