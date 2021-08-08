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Происшествия
Пьяный пассажир авиарейса «Сочи-Москва» начал буянить и угрожать всех уволить
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Пьяный пассажир авиарейса «Сочи-Москва» начал буянить и угрожать всех уволить
Происшествия
Пьяный пассажир авиарейса «Сочи-Москва» начал буянить и угрожать всех уволить
pixabay.com

Москва, 8 августа. Пассажир авиарейса SU 1123, следовавшего из Сочи в Москву, в состоянии алкогольного опьянения отказался надевать защитную маску и устроил пьяный дебош в салоне самолета.

Сотрудники компании «Аэрофлот» услышали отказ на просьбу надеть маску. Дебоширы заявили, что данное требование они не будут выполнять с личного разрешения директора авиаперевозчика.

Пассажиры бизнес-класса из-за своей пьяной выходки задержали выход с рейса на 40 минут. После, когда их встретили сотрудники полиции, один из дебоширов дал правоохранителю телефон, заявив при этом, что сейчас ему все объяснят.

Ранее пьяный таксист устроил гонки с сотрудниками полиции в Калининском район Санкт-Петербурга. Лихач, будучи в состоянии алкогольного опьянения, уходил от погони по газону.

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