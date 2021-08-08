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Власти Нигерии предупредили о возможном росте числа терактов

Весь мир
Власти Нигерии предупредили о возможном росте числа терактов
wikipedia.org  /  VOA / Public Domain

Абуджа, 7 августа. Руководство Нигерии выразило обеспокоенность ухудшающейся обстановкой на северо-западе и северо-востоке страны. Случаев открытого захвата людей, грабежа, налетов на населенные пункты становится с каждым днем все больше. Силовые структуры государства проводят колоссальную работу по борьбе как с террористами, так и с обычной преступностью.

До внимания начальника иммиграционной службы Нигерии Мухаммада Бабандеде 23 июля донесли информацию о том, что отдельные группы готовятся к передислокации на территории, захваченные боевиками «Боко Харам»1 (организация, запрещенная в РФ), с целью прохождения полноценной боевой подготовки.

В минувшую среду террористы атаковали несколько городов и убили более 60 мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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