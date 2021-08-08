Россия и Аргентина помогут наладить диалог между правительством и оппозицией Венесуэлы

Буэнос-Айрес, 8 августа. Россия и Аргентина примут участие в переговорах между правительством Венесуэлы и оппозицией, которые начнутся в Мексике 13 августа. Об этом сообщает агентство Clarín.

Россия, являющаяся крупнейшим стратегическим союзником Венесуэлы, будет более активно участвовать в диалоге между правительством Николаса Мадуро и оппозицией во главе с Хуаном Гуайдо.

México refrenda su vocación por el diálogo y la paz regional ????



A propuesta de Noruega, nuestro país será sede de las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición.



Por la resolución pacífica de los conflictos ????????????????pic.twitter.com/Wr2lA4aaeY — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) August 7, 2021

Встреча, с которой связывают большие надежды из-за возможного участия оппозиционных партий на выборах, запланирована на 13 августа. Посредники от Норвегии также пригласили Францию и Нидерланды.

В отличие от предыдущих процессов, по заявлению некоторых источников, в Мексике будут открыто декларироваться темы обсуждения. Однако до настоящего момента подготовительный этап осуществляется в секретности.

«Почти все страны Латинской и Северной Америки, Европейского союза, нацеленные на диалог и мирное разрешение конфликта, выразили желание участвовать в процессе», — заявил источник аргентинского издания Clarín.

Global Look Press / Jesus Vargas / dpa

Правительство Мадуро и оппозиция предприняли уже три безуспешные попытки достигнуть какого-либо соглашения: в Доминиканской Республике в 2017 году, в Осло и Барбадосе в 2019-м.

????????Representantes de los cuatro grandes partidos de la oposición de Venezuela acudirán al diálogo con el Gobierno, cuya sede será México https://t.co/gurWNfR5ty pic.twitter.com/yddv2vZlLQ — ALnavío (@ALnaviocom) August 8, 2021

Предстоящие переговоры отличаются тем, что они пройдут в контексте открытия нефтяного бизнеса со стороны правительства Венесуэлы. Мадуро объявил, что страна готова к частным инвестициям для частных инвестиций, в том числе из США.

Однако первый заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Западного полушария Джули Чанг предупредила, что сначала необходимо «провести свободные и справедливые выборы, обеспечить уважение прав человека и свободы прессы, оправдать 323 политзаключенных и прекратить преследование оппозиции и НПО». До этого момента любые компании, которые попытаются вести бизнес в Венесуэле, станут целью американских санкций.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор официально заявил о предстоящем диалоге 5 августа.

¡LO MÁS RECIENTE! López Obrador confirma que México será la sede de las negociaciones entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana (+Video) #8Ago #Venezuela https://t.co/QUVx3V7sdx — Maduradas.com (@maduradascom) August 8, 2021

«По предложению Норвегии, Мексика должна стать местом проведения переговоров. Мы принимаем это, так как мы желаем обеспечить диалог и подписание соглашения между сторонами. Надеюсь, все будет успешно», — заявил Лопес Обрадор.

На данный момент имена и количество членов делегаций неизвестны. Во главе представительства Венесуэлы будут председатель парламента Хорхе Родригес и губернатор Миранды Эктор Родригес. Оппозицию представят бывший мэр Баруты Херардо Блиде и посол в Вашингтоне Карлос Веккьо.

¡ENTÉRESE!Héctor Rodríguez confirmó que México será la sede del proceso de negociación entre el régimen y la oposición #8Ago #Venezuela https://t.co/DMmjVzX5Aj — Maduradas.com (@maduradascom) August 8, 2021

В декабре 2020 года крупнейшие оппозиционные партии Венесуэлы отказались стали участвовать в голосовании в законодательные органы из-за «политического преследования и мошенничества со стороны властей». Однако теперь, накануне региональных выборов, правительство назначило двух оппозиционеров в Национальный избирательный совет, что указывает на желание достичь консенсуса.