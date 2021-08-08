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Emirates NBD построит в Египте водоопреснительный завод стоимостью 128 млн долларов
Африка
Emirates NBD построит в Египте водоопреснительный завод стоимостью 128 млн долларов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Каир, 8 августа. Банк Emirates NBD Egypt объявил о финансировании строительства крупнейшего завода по очистке сельскохозяйственных сточных вод на общую сумму 2 млрд фунтов (128 млн долларов) в городе Эль-Хаммам на северном побережье Египта.

Проект реализуется консорциумом из четырех компаний —Arab Contractors, Orascom Construction, Hassan Allam Holding и Metito (Overseas) Ltd, согласно заявлению филиала банка Emirates NBD, головной офис которого находится в Дубае. В работе завода планируется использовать оборотную воду для увеличения сельскохозяйственных угодий и развития западных областей Дельты Нила. Пропускная способность предприятия — 6 млн кубометров воды в день.

Emirates NBD подчеркнул, что его участие в этом стратегическом проекте направлено на расширение банковских услуг, предназначенных для строительных компаний, а также на поддержку программ развития в Египте. Финансируемый проект включает строительство водного канала протяженностью 120 км для доставки сельскохозяйственных дренажных вод из окраинных областей Дельты на водоочистные сооружения в городе Эль-Хаммам.

«Мы довольны стратегическим сотрудничеством с крупными строительными компаниями по созданию опреснительного завода с использованием сельскохозяйственных сточных вод», —заявил генеральный директор египетского филиала Emirates NBD Мухаммед Берро.

По его словам, эмиратский банк играет важную роль в поддержке государственных программ в регионе за счет развития инфраструктурных проектов и создания сельскохозяйственных сообществ в Западной пустыне.

«Несомненно, этот проект принесет пользу национальной экономике Египта», —добавил Берро.

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египет
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