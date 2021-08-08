Как компьютерная игра поможет противостоять кибермошенникам, расскажут в «Патриоте»

В понедельник, 9 августа, в 15:00 в медиацентре «Патриот» состоится пресс-конференция, посвященная новой компьютерной игре, которая научит россиян противостоять киберпреступникам.

За первое полугодие в России зафиксировано около миллиона преступлений, при этом на кибермошенничество приходится 26%. По данным Центрального банка, только за первые три месяца 2021 года киберпреступники увели со счетов россиян 2,87 млрд рублей. Жертвами мошенников становятся не только пенсионеры и малограмотные люди, но и вполне продвинутые граждане, а также различные организации и предприятия. Несмотря на предупреждения банковских сотрудников, полиции и экспертов по кибербезопасности, все больше и больше россиян поддаются на уловки преступников. Ведь с каждым разом мошенники проявляют буквально чудеса изобретательности: звонки от «службы безопасности банка» и «близких родственников», оказавшихся в беде, письма из «госорганов», содержащие вирусные ссылки, — это лишь несколько самых известных схем обмана. Чтобы помочь россиянам защитить банковские счета и личную информацию, ученые из Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) разработали специальную компьютерную игру.

Поможет ли эта разработка российских ученых повысить компетентность населения в вопросах безопасности? Смогут ли азы такой игры постичь пенсионеры, которые страдают от мошенников больше всех? Как не стать жертвой мошенников и перехитрить их? И что такое социоинженерные атаки?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответят сами разработчики:

руководитель лаборатории теоретических и междисциплинарных проблем информатики СПб ФИЦ РАН, доцент кафедры информатики СПбГУ, кандидат технических наук Максим Абрамов ;

; старший научный сотрудник лаборатории теоретических и междисциплинарных проблем информатики СПб ФИЦ РАН, доцент кафедры информатики СПбГУ, кандидат психологических наук Татьяна Тулупьева ;

; профессор кафедры информатики СПбГУ, главный научный сотрудник лаборатории теоретических и междисциплинарных проблем информатики СПб ФИЦ РАН, доктор физико-математических наук, профессор Александр Тулупьев.

Также ученые расскажут, как чаще всего в руки преступников попадает закрытая информация крупных организаций и предприятий и чем это чревато для ее сотрудников.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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