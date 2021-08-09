Татьяне Булановой — зеленый свет: Сергей Бугаев оценил проект «Ленинградская надбавка»

Советский и российский художник, музыкант и актер Сергей Бугаев, известный под псевдонимом Африка, в беседе с корреспондентом ФАН поддержал певицу и кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Татьяну Буланову. Артист положительно отозвался об инициативе коллеги по сцене увеличить размер пенсии жителям Северной столицы.

Напомним, Татьяна Буланова выдвигается на выборы в депутаты ЗакСа Петербурга от партии «Родина». Одним из главных пунктов своей предвыборной кампании она считает проект «Ленинградская надбавка», который предполагает увеличение пенсии петербуржцам.

Программа Булановой, по ее словам, чем-то не угодила местным чиновникам. Об этом артистка заявила в своем обращении к главе ЦИКа Элле Памфиловой. Буланова попросила обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС. Поводом послужил отказ города разместить наружную агитацию — не допустили 1000 плакатов и баннеров партии. Между тем ее программу поддержали подписями 100 000 жителей Санкт-Петербурга.

«Я полностью поддерживаю инициативу Татьяны Булановой. Считаю, что нужно как можно больше выплат давать гражданам нашей страны. Я вообще удивляюсь, почему в нашем государстве не раздают деньги тем категориям граждан, которые в этом особенно нуждаются, например многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды. Есть куда стремиться, где постараться. Татьяне Булановой — зеленый свет, флаг в руки, пусть она свои идеи развивает не только на уровне города, но и на уровне федеральных структур, чтобы люди получали деньги, им нужен этот ресурс», — поделился мнением с ФАН Сергей Бугаев.

Ранее советский и российский музыкант-исполнитель, продюсер, режиссер музыкальных программ на эстраде, создатель и руководитель ВИА «Самоцветы», народный артист России Юрий Маликов в беседе с ФАН поддержал инициативу Татьяны Булановой «Ленинградская надбавка».