Шепелев провел экскурсию по роскошному двухэтажному коттеджу на Мальдивах

Мале, 8 августа. Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на Мальдивы вместе со своей избранницей Екатериной Тулуповой и тремя детьми. Главным впечатлением артиста от поездки стал роскошный дом.

Отдыхом на лазурном побережье звездное семейство наслаждалось неделю. Совсем скоро телеведущий вернется в Москву, где с новыми силами приступит к работе. Собирая чемоданы, Дмитрий Шепелев решил провести фанатам видео-экскурсию по роскошному коттеджу, в котором они остановились. По словам артиста, двухэтажный дом стал его первым большим впечатлением на Мальдивах — он просто не ожидал такой огромной площади апартаментов.

«Когда мы вошли в нее в первый раз, было ощущение, что мы в гостях у Пабло Эскобара – такая большая!» — признался телеведущий.

Он рассказал, что больше времени у него ушло не на акклиматизацию из-за смены часовых поясов, а приспособление к жизни в огромном доме. Правда перед отлетом Дмитрий Шепелев осознал, что ему будет не хватать этого пространства, где каждый из их большой семьи находил место для уединения.

Перед отъездом на Мальдивы вновь разгорелся конфликт Шепелева с отцом его экс-возлюбленной, певицы Жанны Фриске. Родитель исполнительницы обвинил телеведущего в торговле снимками его восьмилетнего внука Платона. По словам Владимира Фриске, то же самое артист делал с его дочерью — продавал прессе фото больной певицы.