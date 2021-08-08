Настя Ивлеева может объявить о разводе на шоу Ксении Собчак

Санкт-Петербург, 8 августа. Блогера Настю Ивлееву заметили в центре Петербурга в компании журналистки Ксении Собчак. Пользователи решили, что это были съемки нового выпуска шоу «Осторожно: Собчак!».

Судя по всему, Ивлеева планирует объявить о своем разводе с Алексеем Узенюком (Элджей), но Собчак договорилась с ней об эксклюзиве. На опубликованных Telegram-каналом «Только никому» кадрах телеведущая прогуливается в удобным голубых джинсах с накладными карманами и курткой песочного цвета.

Блогер выбрала для съемок черный плащ в пол в стиле «Матрицы». Привыкшая к дождливой погоде в Петербурге Ивлеева также запаслась складным зонтом в тон.

Ивлеева родом из Ленинградской области, а в Москву она переехала после института. В 2011 году девушка познакомилась с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным. Музыкант во многом помог своей возлюбленной, но шесть лет спустя они расстались.

Летом 2018 года стало известно, что блогер встречается с Элджеем. Пара официального зарегистрировала брак в сентябре 2019 года. Таблоиды писали, что Алексей Узенюк зарабатывает намного меньше Ивлеевой, и это становилось причиной конфликтов между ними. Последние полгода ходят слухи, что артист больше не живет с женой.

Ранее сообщалось, что на канале «Пятница!» запускают новый сезон программы «Блогеры и дороги». Телепроект о внутреннем туризме ведет Настя Ивлеева.