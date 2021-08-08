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Опыт и квалификация: центральноафриканские СМИ оценили нового премьер-министра
Весь мир
Опыт и квалификация: центральноафриканские СМИ оценили нового премьер-министра
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Эрик Нгаба

Банги, 8 августа. Спустя два месяца после назначения, новый премьер собрал свой кабинет, в который попали компетентные специалисты, заинтересованные в процветании республики, сообщает Le Potentiel Centrafricain.

По мнению журналистов, это первый случай, когда президент страны назначил на должность главы правительства человека, отдающего предпочтение навыкам и профессионализму чиновников, что не могло не остаться не замеченным жителями республики. Премьер-министр, наряду с Фостен-Арканжем Туадера, играет важнейшую роль в принятии государственных решений и несет ответственность за деятельность всех министерств и ведомств. В этом Дондра помогает его кабинет, который и должен состоять из специалистов, предлагающих новые решения и свежий взгляд на, казалось бы, привычные вещи.

«В идеальном мире опыт и квалификация должны быть единственной причиной для избрания. Именно поэтому назначение нового премьера — это выбор компетенции и национальной принадлежности. И Дондра стремится соответствовать такому идеалу, делая ставку на молодых специалистов. Достаточно посмотреть на профили тех, кто возглавил министерства и ведомства», — пишут сотрудники издания.

Опыт и квалификация: центральноафриканские СМИ оценили нового премьер-министра
wikipedia.org  / Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

Кроме того, в своей работе глава правительства обращается к центральноафриканцам из разных слоев общества, что помогает избежать коррупции и кумовства, являющихся причиной кризиса и плачевного состояния республики. Так же, как и президент, новый премьер-министр пропагандирует равенство между всеми гражданами страны и старается вовлекать все больше женщин и молодых специалистов в политическую жизнь республики.

«С учетом всех параметров следует объективно сказать, что кабинет премьер-министра, является хорошо подготовленным и способным выдерживать политические и экономические потрясения», — продолжают в Le Potentiel Centrafricain.

Ранее ФАН сообщал, что президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера подписал указ о формировании нового кабмина, который возглавит недавно получивший должность премьера Анри-Мари Дондра. В общей сложности указом гаранта назначено 32 министра, из которых три имеют статус государственных.

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африка премьер-министр цар фостен-арканж туадера Анри Мари Дондра
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