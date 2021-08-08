Заморозившая яйцеклетки Пэрис Хилтон рассказала, как продвигается процедура ЭКО

Лос-Анджелес, 8 августа. Светская львица, гроза тусовок 2000-х Пэрис Хилтон уже давно мечтает о материнстве. Звезда призналась, что по совету подруги решила предусмотрительно заморозить яйцеклетки.

Важную процедуру светской львице настоятельно порекомендовала сделать Ким Кардашьян. Хилтон, понимая необходимость заморозки яйцеклеток, долгое время не могла решиться на посещение врача. По признанию звезды, она до дрожи боится уколов, но ради осуществления мечты она смогла переступить через эту фобию. Звезда уже приступила к процедуре искусственного оплодотворения. Пока она прошла только первый этап — извлечение биологического материала.

«Это больно и неприятно, и я ненавидела этот процесс. Но я очень счастлива, что мы это сделали. Это непросто, очень много эмоций», — рассказала Пэрис Хилтон в интервью изданию Daily Mail.

Она отметила, что не смогла выдержать это процесс без поддержки своего жениха Картера Реума. Пара обручилась и уже вовсю готовится к свадьбе. По словам светской львицы, они с избранником мечтают о двоих малышах — мальчике и девочке.

Влюбленные серьезно настроены создать полноценную семью и даже придумали будущим детям имена. Наследницу пара планирует назвать Мэрилин Хилтон в честь любимой бабушки звезды. А вот имя сына Пэрис Хилтон раскрывать не стала, отметив, что оно будет связано с важным для нее географическим названием.

Американская светская львица по-настоящему счастлива в новых отношениях. Она признается, что Картер стоил всех жизненных испытаний, которые выпали на ее долю. По словам звезды, многие из ее бойфрендов позволяли себе применять по отношению к ней физическое насилие.