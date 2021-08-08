Пожар оставил жителей Саратовской области без Дома культуры

Саратов, 8 августа. Вспыхнувший из-за жары Дом культуры сгорел почти до основания за короткое время, однако спасателям удалось потушить огонь и никто не пострадал.

Огонь уничтожил Дом культуры в Саратовской области. ЧП случилось в поселке Приузенский. Одноэтажное кирпичное здание вспыхнуло из-за жары, которая держалась продолжительное время. В результате инцидента оно выгорело практически до основания.

По данным свидетелей, пожар начался с кровли. Через полчаса после поступившего в МЧС вызова на место происшествия прибыли три пожарных расчета. Специалисты потушили огонь за полчаса. За это время пламя уничтожило 400 квадратных метров здания.

Еще один крупный пожар удалось ликвидировать спасателям в Выборгском районе Петербурга.