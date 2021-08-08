В Волгоградской области открыли памятник павшим под Сталинградом десантникам

Волгоград, 8 августа. Памятник воинам-десантникам 114-го гвардейского стрелкового полка 37-й дивизии, павшим в Сталинградской битве, открылся на границе Качалинского и Трехостровского под Волгоградом.

Известно, что на торжественном мероприятии присутствовали ветераны ВДВ РФ, представители местных органов власти, а также командование и личный состав Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения.

В открытии мемориала принял участие первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин, в прошлом — офицер-десантник, получивший государственные награды за добросовестную службу.

Торжественное открытие мемориала завершилось памятным митингом, возложением венков, маршем подразделения ВДВ и стрелковым салютом в честь воинов-десантников, павших в битве под Сталинградом.

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