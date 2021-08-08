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Боевики из Мисураты парализовали движение по прибрежному шоссе в Ливии

  /   Обновлено: 08 августа 2021 21:05
Ливия
Боевики из Мисураты парализовали движение по прибрежному шоссе в Ливии
Global Look Press  /  © Doukdouk / http://imagebroker.com/#/search/

Сирт, 8 августа. Члены одной из вооруженных группировок Мисураты перекрыли прибрежное шоссе, соединяющее восточную и западную Ливию. Боевики останавливают гражданский автотранспорт и заставляют водителей разворачиваться, объявляя, что проезд запрещен.

Злоумышленники закрыли ворота Дафния и Карарим, расположенные на противоположных окраинах города, сообщил сотрудник Управления безопасности Сирта Мухаммад ибн Халил. В итоге движение по дороге остановлено в обоих направлениях.

По словам очевидцев, шоссе перекрыли члены экстремистской группировки «Фарук». Они вытеснили из региона силы безопасности, охранявшие трассу в соответствии с распоряжениями Совместного военного комитета (СВК) «5+5», который в конце прошлого месяца объявил об открытии прибрежной дороги.

В свою очередь, СВК выразил серьезную обеспокоенность ситуацией с безопасностью на трассе, особенно в той ее части, которая находится под контролем боевиков. Этот маршрут имеет стратегическое значение для Ливии, поскольку он связывает восток и запад страны. Многолетний конфликт привел к тому, что участок между городами Мисурата и Сирт долгое время оставался закрытым.

Несмотря на призывы переходного правительства, военный комитет «5+5» неоднократно откладывал возобновление работы прибрежной дороги. Офицеры утверждали, что использованию трассы препятствует не столько ее техническое состояние, сколько угроза со стороны вооруженных группировок, требовавших огромные деньги за ее открытие.

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ливия
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