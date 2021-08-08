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Алана Мамаева назвала новую любовницу бывшего мужа лучшим наказанием для него

  /   Обновлено: 08 августа 2021 21:00
Шоу-бизнес
Алана Мамаева назвала новую любовницу бывшего мужа лучшим наказанием для него
instagram.com  /  @alana_mamaeva

Москва, 8 августа. Экс-супруга футболиста Павла Мамаева, модель и блогер Алана Мамаева крайне нелестно отозвалась о новой любовнице своего бывшего мужа.

Игрок «Ростова» развелся с женой несколько месяцев назад, но уже закрутил новый роман. По словам Мамаевой, избранницей футболиста стала блогер Надежда Санько, которую модель считала своей подругой.

Экс-супруга Павла Мамаева назвала эти отношения двойным ударом ножом в спину. Модель рассказывала, что многим делилась с теперь уже бывшей приятельницей и даже прислушалась к ее совету насчет адвоката.

Поклонники спросили у Мамаевой в Instagram Stories, что она думает о совместном будущем ее экс-супруга и Надежды Санько. Подписчики уточнили, есть ли шанс на свадьбу футболиста и его новой любовницы.

«Надеюсь, она уже забеременела. Она — это лучшее наказание для него», — иронично ответила модель.

После развода Алана Мамаева воспитывает дочь Алису от бывшего мужа. Адвокат модели ранее рассказал, на какие алименты претендует его клиентка.

Юрист намерен действовать в строгом соответствии с законодательством и будет добиваться, чтобы Мамаев выплачивал четверть от всех доходов на ребенка. Также есть вероятность, что футболист поможет бывшей жене решить жилищный вопрос, считает адвокат.

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