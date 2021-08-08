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Военная полиция ЮВО обеспечит безопасность на форуме «Армия-2021» в Астрахани
Армия
Военная полиция ЮВО обеспечит безопасность на форуме «Армия-2021» в Астрахани
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Астрахань, 8 августа. Военнослужащие военной полиции обеспечат безопасность гостей и участников форума «Армия-2021», который будет проходить в Астрахани и Каспийске.

В период подготовки и проведения мероприятия подразделения военной полиции Махачкалинского и Астраханского гарнизонов будут следить за соблюдением правопорядка и противоэпидемиологических мер. Также военнослужащие будут осуществлять охрану, представленных на выставке образцов вооружения, военной и специальной техники.

«Кроме того, военнослужащие военной полиции и военной автоинспекции развернут несколько учебных точек для статического показа образцов вооружения и специальной техники», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что на форуме «Армия-2021» в Москве будет организован кластер, посвященный искусственному интеллекту и информационным технологиям. Площадка будет предназначена для демонстрации достижений российских специалистов в сфере информационных технологий.

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астрахань форум военная полиция армия-2021
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