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Железнодорожники ЗВО получили 11 спецплатформ ВПС-770 для возведения БАМа
Армия
Железнодорожники ЗВО получили 11 спецплатформ ВПС-770 для возведения БАМа
wikipedia.org  /  I, Afonin/CC BY 2.5

Москва, 8 августа. На вооружение бойцов железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО) поступили специализированные платформы ВПМ-770 для перевозки и выгрузки балласта в количестве 11 единиц.

Новейшая тяжелая техника будет использована при строительстве железнодорожных участков Байкало-Амурской магистрали, сообщили в пресс-службе ЗВО.

«Новые образцы военной техники позволят с более высокими темпами вести работы по строительству железной дороги и прокладке путей в труднодоступных местах для грузовых и пассажирских составов», — отмечается в опубликованном релизе.

Ранее руководитель российского военного ведомства Сергей Шойгу рассказал, что при масштабной реконструкции БАМа военные железнодорожники построят 19 новых инфраструктурных объектов в течение ближайших трех с половиной лет.

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зво строительство бам
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