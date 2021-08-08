Железнодорожники ЗВО получили 11 спецплатформ ВПС-770 для возведения БАМа

Москва, 8 августа. На вооружение бойцов железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО) поступили специализированные платформы ВПМ-770 для перевозки и выгрузки балласта в количестве 11 единиц.

Новейшая тяжелая техника будет использована при строительстве железнодорожных участков Байкало-Амурской магистрали, сообщили в пресс-службе ЗВО.

«Новые образцы военной техники позволят с более высокими темпами вести работы по строительству железной дороги и прокладке путей в труднодоступных местах для грузовых и пассажирских составов», — отмечается в опубликованном релизе.

Ранее руководитель российского военного ведомства Сергей Шойгу рассказал, что при масштабной реконструкции БАМа военные железнодорожники построят 19 новых инфраструктурных объектов в течение ближайших трех с половиной лет.