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Корейские ученые доказали способность масла тыквенных семечек бороться с облысением
Наука
Корейские ученые доказали способность масла тыквенных семечек бороться с облысением
pixabay.com  /  Ben_Kerckx

Сеул, 8 августа. Исследование корейских ученых доказало, что масло тыквенных семечек можно использовать для борьбы с потерей волос.

Научную работу провели специалисты из Пусанского национального университета. Для эксперимента были привлечены 76 добровольцев, которые в течение трех месяцев до его начала не принимали лекарств, а также не соглашались на операции по восстановлению волос.

Волонтеров с умеренной андрогенной алопецией разделили на две группы. Представители первой ежедневно на протяжении полугода принимали 400 мг масла тыквенных семечек в виде капсул, а второй — плацебо. За это время они дважды проходили осмотры. В итоге зафиксировано, что у 44% человек, которые использовали препарат, произошло повышение роста волос. Еще у 51% из той же контрольной группы изменений не зафиксировано.

Также стало известно, что оливковое масло обладает свойствами антидепрессанта. Заявление об этом сделали российские ученые после проведения исследования.

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ученые облысение тыквенные семечки
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