Хуситы назвали бессмысленной встречу с новым спецпредставителем ООН по Йемену

Сана, 8 августа. Хуситское движение «Ансар Аллах» считает бессмысленной проведение встречи с новым спецпосланником Организации Объединенных Наций (ООН) по Йемену Хансом Грундбергом, пока не будет прекращена агрессия и снята блокада страны. Об этом заявил представитель военизированной структуры Мухаммад Абдулсалам.

«Нет смысла вести какой-либо диалог до открытия аэропортов, что является первоочередной задачей и насущной гуманитарной необходимостью», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

تعيين مبعوث جديد لا يعني شيئا ما لم يكن هناك إعلان صريح بوقف العدوان ورفع الحصار، ولا جدوى من أي حوار قبل فتح المطارات والموانئ كأولوية وحاجة وضرورة إنسانية. على دول العدوان أن تدرك ما سببه عدوانها وحصارها من معاناة ومن دمار، وأن تعي أن استمرار تعنتها سيكلفها أكثر وأكثر. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) August 8, 2021

В текстовом сообщении для агентства Reuters Абдулсалам отметил, что встреча с Грундбергом ни к чему не приведет, поскольку у него «ничего нет на руках» и что после визита спецпосланника США по Йемену Тима Лендеркинга в Эр-Рияд какого-либо прогресса не произошло.

На пути к миру

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. В результате противостояния правительственных сил во главе с Мансуром Хади и повстанцев-хуситов погибли десятки тысяч людей, а страна оказалась на грани гуманитарной катастрофы. В широком смысле йеменский кризис рассматривается как противостояние Саудовской Аравии и Ирана. Возглавляемая Эр-Риядом коалиция поддерживает хадистов, а Тегеран — хуситов.

В марте Саудовская Аравия выступила с мирными инициативами по урегулированию многолетнего кризиса. Глава МИД королевства Фейсал бин Фархан Аль Сауд предложил общенациональное перемирие в Йемене под эгидой ООН для запуска переговоров и выработки условий политического урегулирования. В качестве жеста доброй воли Эр-Рияд предложил снять блокаду с аэропорта Саны и разрешить импорт топлива и продовольствия через критически важный порт Ходейда на побережье Красного моря.

Saudi Arabia proposes Yemen ceasefire plan, but Houthis wary https://t.co/cVj0nZkIRV pic.twitter.com/ox6osBabNs — FRANCE 24 English (@France24_en) March 23, 2021

Однако инициатива королевства была встречена ответными требованиями. Хуситы заявили о необходимости полной отмены саудовской блокады до заключения любого соглашения о перемирии. По утверждениям представителей «Ансар Аллах», предложение Эр-Рияда об открытии порта и аэродрома только для перевозки топлива и продуктов питания недостаточно способствует проведению мирных переговоров.

«Представленная Саудовской Аравией инициатива несерьезная, в ней нет ничего нового. Саудовская Аравия является одной из сторон конфликта на протяжении шести лет, и эти государства должны немедленно прекратить воздушную и морскую блокаду и агрессию в отношении Йемена», — так прокомментировал инициативу Абдулсалам.

Помимо прочего, в июне оманская делегация посетила Йемен в надежде добиться каких-либо соглашений о прекращении войны в этой стране. В ходе визита чиновники из султаната встретились с лидером «Ансар Аллах» Абдель Маликом аль-Хуси. Однако политики из Омана покинули Сану без какого-либо прогресса. Хуситы отказались идти на уступки, пока не будут разблокированы аэропорт Саны и порт Ходейды.