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Хуситы назвали бессмысленной встречу с новым спецпредставителем ООН по Йемену
Ближний Восток
Хуситы назвали бессмысленной встречу с новым спецпредставителем ООН по Йемену
Global Look Press  /  Mohammed Mohammed / Xinhua

Сана, 8 августа. Хуситское движение «Ансар Аллах» считает бессмысленной проведение встречи с новым спецпосланником Организации Объединенных Наций (ООН) по Йемену Хансом Грундбергом, пока не будет прекращена агрессия и снята блокада страны. Об этом заявил представитель военизированной структуры Мухаммад Абдулсалам.

«Нет смысла вести какой-либо диалог до открытия аэропортов, что является первоочередной задачей и насущной гуманитарной необходимостью», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

В текстовом сообщении для агентства Reuters Абдулсалам отметил, что встреча с Грундбергом ни к чему не приведет, поскольку у него «ничего нет на руках» и что после визита спецпосланника США по Йемену Тима Лендеркинга в Эр-Рияд какого-либо прогресса не произошло.

На пути к миру

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. В результате противостояния правительственных сил во главе с Мансуром Хади и повстанцев-хуситов погибли десятки тысяч людей, а страна оказалась на грани гуманитарной катастрофы. В широком смысле йеменский кризис рассматривается как противостояние Саудовской Аравии и Ирана. Возглавляемая Эр-Риядом коалиция поддерживает хадистов, а Тегеран — хуситов.

В марте Саудовская Аравия выступила с мирными инициативами по урегулированию многолетнего кризиса. Глава МИД королевства Фейсал бин Фархан Аль Сауд предложил общенациональное перемирие в Йемене под эгидой ООН для запуска переговоров и выработки условий политического урегулирования. В качестве жеста доброй воли Эр-Рияд предложил снять блокаду с аэропорта Саны и разрешить импорт топлива и продовольствия через критически важный порт Ходейда на побережье Красного моря.

Однако инициатива королевства была встречена ответными требованиями. Хуситы заявили о необходимости полной отмены саудовской блокады до заключения любого соглашения о перемирии. По утверждениям представителей «Ансар Аллах», предложение Эр-Рияда об открытии порта и аэродрома только для перевозки топлива и продуктов питания недостаточно способствует проведению мирных переговоров.

«Представленная Саудовской Аравией инициатива несерьезная, в ней нет ничего нового. Саудовская Аравия является одной из сторон конфликта на протяжении шести лет, и эти государства должны немедленно прекратить воздушную и морскую блокаду и агрессию в отношении Йемена», — так прокомментировал инициативу Абдулсалам.

Помимо прочего, в июне оманская делегация посетила Йемен в надежде добиться каких-либо соглашений о прекращении войны в этой стране. В ходе визита чиновники из султаната встретились с лидером «Ансар Аллах» Абдель Маликом аль-Хуси. Однако политики из Омана покинули Сану без какого-либо прогресса. Хуситы отказались идти на уступки, пока не будут разблокированы аэропорт Саны и порт Ходейды.

 

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