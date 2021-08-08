«Хезболла» считает предвзятым следствие по делу о взрывах в порту Бейрута

Бейрут, 8 августа. Лидер ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасан Насралла обвинил в предвзятости следователей по делу о взрывах в порту Бейрута.

По его словам, подозрения о причастности движения к этой катастрофе не подкреплены никакими доказательствами. При этом Насралла подчеркнул, что требует от прокурора Тарика Битара не прекращения расследования, а его публикации вместе со всей сопутствующей технической документацией и результатами проведенных экспертиз.

#Hezbollah's Nasrallah again denies the ammonium nitrate stored in #Beirut's port was theirs amid increasing evidence it did belong to his group. pic.twitter.com/ZGeyoIsVKw — Christian Turner (@CombatChris1) August 8, 2021

«Я официально говорю семьям мучеников, что этот судья занимается политизацией следственного процесса», — заявил глава «Хезболлы».

В четверг, 5 августа, в Бейруте прошли траурные церемонии в память о годовщине взрыва, разрушившего порт и значительную площадь городской застройки. Катастрофа случилась из-за детонации 2750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась в одном из складских помещений. В результате погибло более 200 человек, свыше 7 тысяч получили ранения, а еще 300 тысяч горожан остались без жилья.

'I'm afraid of my government': Sorrow and rage as Beirut marks blast anniversary https://t.co/BjGq4SeGPl — Rich Wood (@RichardHWood) August 8, 2021

После трагедии начались массовые демонстрации с требованиями о смене руководства страны и наказании всех виновных. Тогда правительство Ливана подало в отставку.

Судья Тарек Битар взял на себя проведение расследования случившегося, однако не смог добиться снятия депутатской неприкосновенности со многих подозреваемых в халатности, которая считается основной причиной несчастного случая. Это вызвало гнев среди населения и привело лишь к росту протестных настроений.

В одном из своих заявлений он обвинил ряд политических партий и движений, включая «Хезболлу», в подкупах членов руководства страны и сотрудников порта для обхода налоговых пошлин, контрабанды товаров и прочих методов получения выгоды. На этом фоне некоторые источники распространили информацию о том, что запасы селитры в порту принадлежали непосредственно шиитскому движению

Федеральное агентство новостей /

Взрыв резко усугубил последствия экономического кризиса в Ливане, который, по оценкам ООН, является одним из самых тяжелых за последнее десятилетие в мире. В настоящее время национальная валюта страны потеряла более 95% стоимости по отношению к доллару, а истощившиеся денежные резервы банка не позволяют закупать субсидируемые товары, от поставок которых зависят жизни значительной части населения.

Вдобавок разрушение портовой инфраструктуры препятствует заходу и разгрузке кораблей, доставляющих, помимо импортных товаров, гуманитарную помощь со стороны международного сообщества.

Главы зарубежных государств неоднократно призывали власти Ливана разрешить этноконфессиональные проблемы, препятствующие формированию нового правительства. Это разблокирует дополнительные транши финансовой помощи после проведения социальных и экономических реформ, которые позволят стране выйти из кризиса.