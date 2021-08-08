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Пилоты ударных вертолетов «Ночной охотник» отработали парные взлеты в Ленобласти
Армия
Пилоты ударных вертолетов «Ночной охотник» отработали парные взлеты в Ленобласти
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Санкт-Петербург, 8 августа. Молодые летчики армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) отработали парные взлеты в рамках учебной тренировки под Петербургом.

Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ми-28УБ «Ночной охотник» выполнили парные взлеты с аэродрома базирования под руководством опытных инструкторов. Они также отработали полеты на высотах 100-150 километров, при этом достигая скорости в 200 км/ч и осуществили уклонение при обстрелах ракетами.

Примечательно, что учебно-боевой вертолет отличается от исходного двойным комплектом управления, созданного на основе гидромеханических систем, что позволяет управлять винтокрылой машиной из любой кабины. Вместо оператора в передней части кабины тренировочного «Ночного охотника» располагается инструктор, а в задней — обучаемый летчик, который защищен специальным энергопоглощающим креслом на случай жесткой посадки.

Ранее в Сети появилось видео первого полета вертолета Ми-8АМТШ-ВН. Машина разработана для спецподразделений российских силовых структур, является самой защищенной и при этом хорошо вооруженной среди всей линейки моделей Ми-8.

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вертолеты ночной охотник ми-28уб
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