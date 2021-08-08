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Взрослый мужчина и полуторагодовалый ребенок стали жертвами аварии в Башкирии
Происшествия
Взрослый мужчина и полуторагодовалый ребенок стали жертвами аварии в Башкирии
pixabay.com

Уфа, 8 августа. Столкновение мини-кроссовера Hyundai Greta и грузовика КамАЗ закончилось смертью водителя иномарки и ее маленького пассажира.

По предварительным данным, трагедия случилась в Туймазинском районе. В результате происшествия несовместимые с жизнью травмы получили двое человек, которые находились в кроссовере.

Медики скорой помощи успели доставить в местную больницу еще двух пассажиров Hyundai, где за ними пристально наблюдают врачи. Один из пациентов является несовершеннолетним. Водитель КамАЗа при этом не пострадал.

Полиция уже приступила к выяснению обстоятельств произошедшего. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Похожая смертельная авария случилась под Ростовом. Отец годовалого мальчика не справился с управлением и вылетел в кювет, из-за чего его сын, который находился в салоне автомобиля без автокресла, погиб на месте.

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