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Слезы радости и бойкоты: как сложилась Олимпиада для спортсменов Ближнего Востока
Ближний Восток
Слезы радости и бойкоты: как сложилась Олимпиада для спортсменов Ближнего Востока
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Yang Lei / Wang Dongzhen / Oliver Weiken

В Токио завершились XXXII летние Олимпийские игры, запомнившиеся как радостными победами, так и громкими скандалами. Атлеты из стран Ближнего Востока также проявили себя в ходе крупнейшего спортивного мероприятия. Четыре государства даже смогли завоевать золотые медали. 

Международная редакция ФАН проанализировала выступление олимпийцев из ближневосточных стран и собрала самые яркие моменты прошедших Игр.

Медальный зачет

Всего на Олимпийских играх-2020 было разыграно 1080 наград, из них 33 — достались представителям государств Ближнего Востока.

Слезы радости и бойкоты: как сложилась Олимпиада для спортсменов из Ближнего Востока
Федеральное агентство новостей  / 

В общекомандном медальном зачете больше всего из них золотых наград завоевал Иран, сумевший по итогу войти в топ-30 лидирующих сборных. Атлеты из Исламской Республики успешно проявили себя в соревнованиях по борьбе и тяжелой атлетике, выиграв в этих дисциплинах пять медалей.

При этом Сайджад Ганджзаде сумел завоевать золото в состязаниях по карате — виде спорта, который был введен именно для Олимпиады в Токио и, судя по всему, будет исключен на следующих Играх. Кроме того, Джавад Форугхи впервые в истории Ирана завоевал золото в стрельбе из пневматического пистолета.

Однако больше всего медалей смогла выиграть Турция. Представители этой ближневосточной страны взяли 13 медалей и превзошли личный рекорд Олимпиады 1948 года. Правда, тогда из 12 наград шесть были высшего достоинства, а в этом году — только две.

Мете Газоз впервые в истории страны завоевал медаль, да еще и золотую, в соревнованиях по стрельбе из лука. Кроме того, Ферхат Арыджан стал первым представителем Турции, получившим бронзовую награду в спортивной гимнастике. Наиболее «прибыльной» дисциплиной оказалось карате — оно принесло команде сразу четыре медали.

Олимпиада в Токио также стала успешной для спортсменов из Израиля. Ранее страна выигрывала золото только в 2004 году, однако в Японии представители еврейского государства добились сразу двух наград высшего достоинства. В спортивной гимнастике Артем Долгопят стал лучшим в вольных упражнениях. А спорная победа Линой Ашрам, допустившей грубую ошибку во время состязаний, лишила россиянку Дину Аверину золота и переросла в настоящий международный скандал.

Сборная Катара тоже преуспела на Играх в Токио, добыв в свою копилку сразу две золотые награды. Легкоатлет Мутаз Баршим стал первым представителем эмирата, выигравшим олимпийскую медаль высшей пробы. Фарес Ибрахим продолжил достижения соотечественника и завоевал золото в тяжелой атлетике.

Две медали для своей страны также выиграли олимпийцы Иордании, преуспев в карате и тхэквондо. «Сухую» серию Олимпиад прервала Саудовская Аравия, представитель которой взял первую награду Игр впервые после Лондона-2012. По одной медали выиграли спортсмены из Бахрейна, Сирии и Кувейта. При этом Ливан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Ирак, Оман, Палестина остались без наград по итогам Игр.

Образец дружбы

Однако Олимпиада — это не только медали и рекорды, но и невероятные эмоции и трогательные истории. Так, в мужском финале прыжков в высоту развернулась настоящая драма. Легкоатлеты Мутаз Баршим из Катара и Джанмарко Тамбери из Италии преодолели планку на высоте 2,37 м, но оба не взяли отметку 2,39 м. При этом до этого они не завалили ни одной попытки.

То, что произошло дальше, было проявлением спортивного духа, солидарности, а также укреплением дружбы. Спортсмены поделили золото.

«Когда мы оба закончили на [отметке] 2,37 м, судья подошел к нам, я просто повернулся и спросил его: «Можем ли мы получить два золота?» И он такой: «Да». И в тот момент он продолжил что-то объяснять. На самом деле, нам было уже все равно. Я посмотрел в глаза Тамбери, и он ответил взаимностью. И мы уже начали праздновать», — рассказал Баршим.

Эмоции стали еще более яркими, когда атлеты вспомнили, как близка была их карьера к завершению из-за травм.

«Его врач (чемпиона из Катара — прим. ред.), который делал операцию, посоветовал ему заняться другим видом спорта», — сказал Тамбери. — «И то же самое случилось со мной».

Так что теперь они оба олимпийские чемпионы, спустя 11 лет после того, как подружились на чемпионате мира среди юниоров в Канаде.

Впервые с 1912 года медаль в легкой атлетике была поделена между двумя спортсменами, однако далеко не всем пришлось по душе компромиссное решение. В частности, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева посчитала, что конкуренты из Италии и Катара должны были продолжить борьбу за лидирующую позицию.

«На моем веку было так: если одинаковая высота, одинаковые попытки, планка ставится ниже на шаг. Они должны были сделать перепрыжку на 2,35, кто первый берет, тот и выиграл. Если оба не взяли — еще на шаг назад», — сказала Исинбаева в интервью ТАСС.

Объятья сирийских братьев

Трогательные объятия были отражены на телеэкранах, когда двое братьев — сирийских беженцев — обнялись на открытии Игр в Токио. Любопытно, что один из них представлял Олимпийскую команду беженцев, а другой — официальную сборную Сирии.

Алаа Масо и Мухаммад Масо родом из города Алеппо и сейчас живут вместе в Германии. Их отец был тренером по плаванию. Этим видом спорта занимается Алаа, в то время как Мухаммад — триатлонист.

Согласно информации на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), Алаа покинул Сирию в 2015 году после того, как его тренировочные объекты были повреждены террористами во время боевых действий, охвативших страну в 2011 году. Он переехал в Германию и продолжил заниматься плаванием. Мухаммад также уехал в Европу в 2015 году после того, как война начала угрожать его безопасности.

Фотография двух братьев, обнимающихся на церемонии открытия Олимпиады, произвела впечатление в социальных сетях. Изначально СМИ принялись писать, что встреча братьев произошла спустя долгие годы, однако это оказалось неправдой.

«Мухаммад и Алаа живут вместе в Германии. Они вместе прибыли в Токио. Многие из их семей все еще живут в Сирии. Объятие было спонтанным жестом между двумя братьями. Но некоторые СМИ и социальные сети повернули эту историю в другом направлении», — рассказал менеджер по коммуникациям спортивной федерации Сирии Савфан Хинди.

Он также добавил, что Алаа решил участвовать в Олимпиаде от команды беженцев, хотя сирийская сборная не отвергала его кандидатуру.

Первая за 17 лет медаль для Сирии

Впрочем, если братья Масо получили известность благодаря эмоциональному моменту на церемонии, то нынешнюю сборную Сирии прославил другой спортсмен — Ман Асаад. 27-летний тяжелоатлет из Хамы принес своей стране четвертую медаль за всю историю Игр и первую — с 2004 года.

Атлет выступал в весовой категории свыше 109 кг. Его результат составил 424 кг (рывок — 190 кг, толчок — 234 кг). Свою медаль Асаад праздновал с фотографией брата по имени Кассем, погибшего в боях с боевиками.

Олимпийский чемпион из больницы КСИР

Одну из трех золотых медалей Ирану принес Джавад Форугхи, оказавшийся лучшим в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции в 10 метров. Свою медаль Форугхи посвятил имаму Махди и Верховному лидеру Исламской республики Али Хаменеи.

По данным СМИ, чемпион работает медбратом в тегеранском военном госпитале Багиятолла, принадлежащему Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Как отмечает спортсмен, в период пандемии коронавируса ему приходилось нелегко: после ночных смен в реанимации он шел на тренировки, чтобы готовиться к Играм.

Форугхи также рассказал, что был направлен в Сирию в 2012–2013 годах, прослужив там два года в составе медицинской команды КСИР — элитного иранского военно-политического формирования. Однако эта организация признана террористической в ряде стран, включая США, Израиль, Бахрейн и Саудовскую Аравию, поэтому его участие спровоцировало недовольство на Западе

Так, правозащитники из группы United for Navid призвали организаторов Игр провести расследование и лишить иранского стрелка медали, поскольку он, якобы является «экстремистом» и «черной меткой МОК». После выдвижения требования активистов прошло уже более недели, и никаких серьезных шагов в этом направлении со стороны МОК не предпринималось.

Медалям все возрасты покорны

Спортсмен из Кувейта Абдалла аль-Рашиди стал настоящим вдохновением для тех, кто считает, что спортивная карьера коротка. 57-летний олимпиец не только принял участие в соревнованиях по стендовой стрельбе, но и выиграл бронзовую медаль. Это уже вторая награда на Олимпиаде — первую он завоевал на Играх в Рио, правда, тогда он выступал под нейтральным флагом.

Олимпиада в Токио стала для Аль-Рашиди седьмой. Впервые он выступил на Играх 1996 года в Атланте, где занял 42-е место. С тех пор он не пропускал эти международные соревнования.

Тем не менее кувейтец — не самый возрастной медалист на этой Олимпиаде. Австралийский конник Эндрю Хой выиграл две медали в возрасте 62 лет.

Бойкот Израиля

Помимо мотивирующих и трогательных историй, летняя Олимпиада-2020 стала ареной для разного рода скандалов. Одним из таких случаев стало нежелание дзюдоиста из Алжира выходить на татами с представителем Израиля Тохаром Бутбулом. Таким образом, атлет из североафриканской страны хотел выразить свою солидарность с народом Палестины.

В результате алжирский дзюдоист Фетхи Нурин и его тренер Амар Бенехлеф отказались участвовать в Олимпиаде, чтобы избежать схватки с израильтянином. Нурин встретился бы с Бутбулом во втором раунде, если бы победил суданца Мохамеда Абдаларасула.

Алжирский дзюдоист заявил СМИ, что не хочет «пачкать руки» и что его решение сняться с Олимпиады — окончательное.

«Мы много работали, чтобы попасть на Олимпийские игры, но палестинское дело важнее всего этого. Моя позиция последовательна в палестинском вопросе, и я отвергаю нормализацию. И если это будет стоить мне отсутствия на Олимпийских играх, Бог компенсирует», — сказал Нурин.

В результате Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о временном отстранении Нурина и его тренера от соревнований из-за его отказа участвовать в Играх. В организации заявили, что выступают против дискриминации и продвигают солидарность в качестве основного принципа.

После снятия алжирского дзюдоиста с Тохаром Бутбулом на бой должен был выйти суданец Мохамед Абдуларасул, однако тот тоже снялся с соревнований. Причина его неучастия не называется, но, вероятно, она не отличается от той, что и у Нурина. В результате в выгодном положении оказался израильтянин — он автоматически квалифицировался в следующий раунд.

Вот такой эмоциональной и одновременно политизированной вышла Олимпиада в Токио. Благодаря увеличению числа дисциплин и постепенной популяризации спорта, представители государств Ближнего Востока прогрессируют с каждыми Играми, однако до попадания в топ-15 этим странам придется работать еще очень много. Федерациям придется развивать инфраструктуру, нанимать успешных тренеров и увеличивать финансирование спорта. Все это забирает много времени, но рано или поздно дает плоды. Другое дело, что не все страны региона могут позволить себе такие траты. 

На следующих Играх в Токио хочется гораздо чаще видеть на пьедестале спортсменов из Ближнего Востока. Главное, чтобы атлеты стремились к славе не через скандалы, а с помощью колоссального труда и спортивного духа.

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