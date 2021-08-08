Принц Гарри получил предсказание о разрушенной жизни от брата Меган Маркл

Вашингтон, 8 августа. Сводный брат бывшей актрисы Меган Маркл Томас Маркл — младший озвучивал пугающее предсказание в беседе с ее супругом принцем Гарри.

Родственник герцогини Сассекской стал участником австралийского шоу Big Brother VIP. В Сети опубликовали тизер передачи, и в нем Маркл-младший говорит, что предупреждал внука королевы об опасности, которую может представлять его сестра.

«Я сказал принцу Гарри: «Я думаю, что она разрушит вашу жизнь. Она очень поверхностна»», — заявил сводный брат экс-актрисы.

Отношения Меган Маркл с отцом и братом нельзя назвать хорошими. Например, их обоих не было на свадьбе герцога и герцогини Сассекских. При этом родственники иногда делают скандальные заявления о жене принца Гарри в СМИ. Так, Маркл-младший утверждал, что умолял внука королевы не жениться на его сестре, поскольку она «неподходящая женщина».

По словам сводного брата герцогини Сассекской, он не виделся с ней около семи лет. Сам Томас Маркл — младший стал участником громкой истории в 2017 году. Его арестовали в США за то, что он будто бы приставил огнестрельное оружие к голове женщины, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.

Королевский фотограф Кент Гэвин ранее предсказал скорый развод Меган Маркл и принца Гарри. По его мнению, у супругов так и не получится приспособиться к новой жизни после переезда в США из Лондона, что приведет к их расставаию.