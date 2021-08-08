Десятки туристов застряли в горах Армении

Ереван, 8 августа. Более 30 туристов повисли в воздухе на канатной дороге из-за отключения электроэнергии.

ЧП случилось на самой длинной в мире пассажирской канатной дороге маятникового типа «Крылья Татева». Кабинки остановились из-за отключения электроэнергии. Более 30 человек повисли в воздухе.

В настоящее время людей эвакуируют сотрудники Сюникского областного управления спасательной службы МЧС. По предварительным данным, свет отключили из-за удара молнии. О пострадавших не сообщается.

ЧП произошло ранее на свадьбе в Бангладеш. При переправе через реку Падме в лодку с людьми ударила молния. Стихия убила 17 человек.