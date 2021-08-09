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Актер Половцев заявил, что инициатива Булановой повысит качество жизни пенсионеров
Общество
Актер Половцев заявил, что инициатива Булановой повысит качество жизни пенсионеров
Федеральное агентство новостей  /  ТАСС / Саверкин Александр / Global Look Press / Semen Likhodeev

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Александр Половцев в беседе с корреспондентом ФАН поддержал Татьяну Буланову и ее инициативу «Ленинградская надбавка».

«Поскольку я пенсионер, конечно же, я поддерживаю эту инициативу. В Москве всем пенсионерам — заслуженным артистам была надбавка к пенсии. Если бы так же сделали в Петербурге, было бы вообще отлично. Конечно, это необходимо сделать. Я всегда говорил, когда наши пенсионеры начнут путешествовать так же, как и иностранные, тогда будет немножко лучше», — рассказал актер. 

Известная исполнительница Татьяна Буланова баллотируется в Законодательное собрание Петербурга от партии «Родина» с инициативой «Ленинградская надбавка». 

Александр Половцев признался, что сейчас пенсионеры получают совсем не то, что они заслужили.

«Я не знаю Татьяну как политика, но знаю, что она замечательная женщина и потрясающая, уникальная певица. Я за то, чтобы она пробовала себя в политике. Если что-то получится, будет вдвойне хорошо», — прокомментировал собеседник ФАН.

Ранее Татьяна Буланова заявила, что разочарована действиями чиновников, которые вставляют палки в колеса политической партии «Родина». В Петербурге не разрешили разместить тысячи баннеров и плакатов партии. Даже несмотря на то, что за эту инициативу проголосовало порядка 100 тысяч жителей Петербурга. Чтобы восстановить справедливость, артистка записала обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой. Буланова просит обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС.

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Все новости / Общество / Актер Половцев заявил, что инициатива Булановой повысит качество жизни пенсионеров
выборы пенсии буланова половцев ленинградская надбавка
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