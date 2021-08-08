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Жители Сахалина пытаются спасти выбросившегося на берег кита
Общество
Жители Сахалина пытаются спасти выбросившегося на берег кита
vk.com  /  Дмитрий Скатов

Южно-Сахалинск, 8 августа. Кита выбросило на берег на севере Сахалина. За его спасение борются сотрудники лесничества и Росрыболовства.

Кит выбросился на мелководье залива Байкал в Охинском районе Сахалина. Местные жители заметили его и попытались спасти.

Они подогнали кран, но сдвинуть кита с места не получилось. Тогда очевидцы решили оставить в покое животное, надеясь на ночной прилив, который поможет киту самостоятельно уйти в море.

Сотрудники МЧС в Ленинградской области спасли пережившего клиническую смерть нерпенка. У него остановилось сердце и прекратилось дыхание, но специалисты откачали малыша.

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