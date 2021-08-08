Телеведущая Елена Малышева похвасталась подросшей внучкой

Москва, 8 августа. Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева показала в Instagram 11-месячную внучку Аню. Девочка активно изучает окружающий мир и пытается ходить.

Звезда российского телевидения заявила, что восхищается «силой природы». Именно она заставляет детей вставать на ножки и учиться ходить. Маленькая Аня в новых белых башмачках умилила Малышеву.

Успехи внучки теледоктора заметили ее коллеги. Екатерина Одинцова и Арина Шарапова осыпали девочку комплиментами. Не скрывала своего восхищения и актриса Эвелина Бледанс, она назвала «счастьем» прогулку с малышкой.

Елена Малышева долгие годы счастлива в браке с мужем Игорем Малышевым. У них двое сыновей, которые живут и работают в США. Старший наследник Юрий пошел по стопам родителей и стал врачом. Он женат, в браке с Кариной у него родилось трое детей. Младший сын Василий получил юридическое образование и пока не встретил спутницу жизни.

Ранее звездная телеведущая рассказала россиянам о продуктах, которые продлевают жизнь. Оказалось, что в этом списке находится кефир. Содержащиеся в кисломолочном напитке бактерии улучшают работу кишечника и укрепляют иммунную систему.