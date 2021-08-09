Клара Новикова поддержала выдвижение Булановой в ЗакС ради справедливых пенсий

Известная эстрадная певица, заслуженная артистка России Татьяна Буланова баллотируется в петербургский ЗакС, главным пунктом ее программы стала «Ленинградская надбавка» пенсионерам. Однако сейчас исполнительница хита «Мой сон» отмечает, что разочарована действиями чиновников, которые «ставят палки в колеса» политической партии «Родина». Она не понимает, чем политикам в Петербурге так не угодила инициатива о доплатах пенсионерам. Не понимает этого и знаменитая российская юмористка Клара Новикова, она поддержала программу безоговорочно.

«Ну какие могут быть здесь вопросы! Их осталось-то всего ничего — этих людей. Что же они должны… Да, я готова поддержать Татьяну», — сказала Новикова.

Недовольная певица записала видео с открытым обращением к главе Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой. В эмоциональном ролике артистка просит обеспечить партиям равные права на грядущих выборах. Поступок звезды массово поддержали россияне, опубликовав ободряющие сообщения в своих соцсетях.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Кроме того, звезду отечественной эстрады поддержали многие представители шоу-бизнеса. Так, актер, режиссер, заслуженный артист России Борис Галкин отметил, что инициатива Булановой может стать спасением граждан от нищеты. В свою очередь, актриса Людмила Поргина, вдова актера Николая Караченцова, уверена, что такие политики, как Буланова, нужны во власти. Она глубоко переживает за будущее своей страны и за граждан, проживающих на ее территории.