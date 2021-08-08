Свыше 500 красноярских школьников пополнили ряды патриотического движения «Юнармия»

Екатеринбург, 8 августа. Торжественная церемония вступления молодых жителей Красноярска в «Юнармию» состоялась на территории санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада».

Прием боле чем 500 красноярских школьников в ряды всероссийского патриотического движения приветствовали руководители регионального отделения «Юнармии» и представители краевой администрации. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Сегодня юнармейское движение Красноярского края - одно из самых крепких и сплоченных движений молодежи. Юнармейцы — это те, на кого мы можем рассчитывать и всегда можем положиться», — цитируют представители ЦВО руководителя агентства молодёжной политики администрации Красноярского края Дениса Антонова.

Ранее стало известно, что на базе Каспийской флотилии ВМФ РФ создан уникальный отряд юнармейцев «Юнги Каспия».