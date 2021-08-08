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Меган Маркл обвинили в открытых насмешках над королевой Елизаветой II
Шоу-бизнес
Меган Маркл обвинили в открытых насмешках над королевой Елизаветой II
wikipedia.org  /  Northern Ireland Office

Лондон, 8 августа. Многие жители Великобритании усмотрели в праздничном видеообращении герцогини Сассекской, которое она записала к своему юбилею, открытые издевательства над королевой Елизаветой II.

Супруге принца Гарри, бывшей актрисе Меган Маркл 4 августа исполнилось 40 лет. В свою юбилей она опубликовала ролик, который назвала «наставлением» для все женщин. Видео представляет собой интервью герцогини Сассекской, которая она дает голливудской звезде Мелиссе Маккарти. Поздравительное обращение супруги принца Гарри вызвало гневную реакцию у британцев, которые усмотрели в ролике насмешки над Елизаветой II.

Жителей Великобритании возмутил внешний вид Маркл и Маккартни. Так, голливудская звезды была в пышном платье викторианской эпохи, который дополнили причудливая шляпка и перчатки. Во время разговора женщины пили чай из чашек с блюдцами и всем свои поведением, по мнению британцев, пытались высмеять королевские правила этикета.

«Кто-нибудь еще думает, что Меган и ее подруга Мелисса Маккартни издевались над королевой?»;

«Меган Маркл опять перегнула со своими деревенскими понтами»;

«Если девочек не воспитывать, то они превратятся в Меган Маркл», — написали пользователи Twitter.

Однако не только вычурный вид и поведение герцогини Сассекской в ролике привлекли внимание британцев. Они заметили, что в кадре рядом с супругой принца Гарри стоит небольшая фоторамка со снимками дочки Лилибет Дианы, лицо которой они с мужем долго скрывали.

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Елизавета II принц гарри королевская семья меган маркл
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