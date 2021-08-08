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Наводнение в Нигере унесло жизни более 40 человек
Весь мир
Наводнение в Нигере унесло жизни более 40 человек
Prt Scr youtube.com  /  KN News

Ниамей, 7 августа. Министерство внутренних дел Нигера сообщило, что от стихийного бедствия, вызванного проливными дождями, погибло 42 человека, более 30 получили травмы.

Глава Службы гражданской защиты ведомства Бако Бубакара заявил, что катастрофа затронула восемь регионов страны. Общее число пострадавших составило свыше 32 тысяч человек, повреждены 2800 домов. Более того, в результате наводнения жители не досчитались 850 домашних животных.

«За сутки выпало 16,4 сантиметра осадков, погибли люди, нанесен значительный материальный ущерб», — доложил губернатор центральной области Тихуа Мусса Абдурахаман.

Наводнение в Нигере унесло жизни более 40 человек
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Ранее российская государственная корпорация «Роскосмос» отчиталась о работе по отслеживанию чрезвычайных ситуаций в РФ и за рубежом. Оперативные спутниковые данные, предоставленные корпорацией, помогают бороться с последствиями наводнений в Нигере. В частности, российские системы позволяют отследить мусорные заторы, которые возникают после продолжительных дождей в низовьях рек. Это значительно снижает риски бедствия, а также позволяет быстрее ликвидировать последствия катастрофы.

 

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