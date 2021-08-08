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Рестораны McDonald's вынуждены ограничить использование бумажных пакетов

  /   Обновлено: 08 августа 2021 20:35
Экономика
Рестораны McDonald's вынуждены ограничить использование бумажных пакетов
pixabay.com  /  KelvinStuttard

Нью-Йорк, 8 августа. Компания McDonald's столкнулась с дефицитом бумажных пакетов, которые используют для доставки заказов, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, руководители ресторанов получили письмо с просьбой ограничить использование бумажных пакетов. Как оказалось, на фоне пандемии их использование заметно выросло, и компания не может нарастить поставки в необходимом объеме.

В письме McDonald's отмечается, что посетители все чаще просят упаковать еду в пакет, даже если едят в ресторане. Кроме того, многим новым сотрудникам ресторанов до сих пор не приходилось пользоваться подносами.

Минимальные зарплаты работников McDonald's в США в мае 2021 года были увеличены до 1760 долларов в месяц. Российские СМИ обратили внимание, что сотрудники компании получают больше, чем большинство жителей РФ. Однако пользователи соцсетей с юмором отнеслись к такой подаче материала, напомнив о дороговизне медицинского обслуживания и других услуг в США.

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