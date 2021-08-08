Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 20:39
20:38
Общество
Уронили гроб, сломали ногу покойнику: жуткие похороны прошли в Нижегородской области
20:38
Армия
Свыше 500 красноярских школьников пополнили ряды патриотического движения «Юнармия»
20:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл обвинили в открытых насмешках над королевой Елизаветой II
20:35
Экономика
Рестораны McDonald's вынуждены ограничить использование бумажных пакетов
20:34
Спорт
Борец из Дагестана стал знаменосцем Северной Македонии на Олимпиаде в Токио
20:32
Весь мир
Китай решил удвоить производство кобальта и меди в Конго
20:30
Африка
Вспышка холеры унесла жизни 60 человек на севере Нигерии
20:30
Наука
Ученые изменили мнение об эффективности масок в борьбе с COVID-19 с начала 2020 года
20:29
Армия
Минобороны РФ направило самолет Ил-76 для тушения пожара в Оренбургской области
20:27
Происшествия
ФАН публикует видео с места столкновения Chevrolet и машины ГАИ в Москве
Все новости

Ученые изменили мнение об эффективности масок в борьбе с COVID-19 с начала 2020 года
Наука
Ученые изменили мнение об эффективности масок в борьбе с COVID-19 с начала 2020 года
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 8 августа. Использование масок и антисептиков считается основным методом защиты от коронавируса, однако мнение ученых об этих средствах несколько раз поменялось с начала пандемии.

Согласно первым заявлениям специалистов, коронавирусом можно заразиться контактным путем, поэтому врачи по всему миру рекомендовали тщательно мыть руки или пользоваться антисептиками. Позже специалисты подвергли сомнениям такой тип передачи заболевания, однако более поздние исследования показали, что COVID-19 все-таки можно подхватить через поверхности в общественных местах.

Эффективность медицинских масок также не раз вызывала скепсис у многих врачей. Неправильное использование этих средств защиты могло только увеличить риск заболевания COVID-19, заявляли некоторые специалисты. Ученые по всему миру провели множество исследований по этому вопросу и доказали, что маски эффективно защищают от распространения зараженных частиц.

Повсеместное использование индивидуальных средств защиты по всему миру привело к образованию большого количества отходов. Российские ученые предложили утилизировать медицинские маски без ущерба для окружающей среды с помощью специального биопрепарата.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Ученые изменили мнение об эффективности масок в борьбе с COVID-19 с начала 2020 года
ученые маски коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru