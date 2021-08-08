Ученые изменили мнение об эффективности масок в борьбе с COVID-19 с начала 2020 года

Москва, 8 августа. Использование масок и антисептиков считается основным методом защиты от коронавируса, однако мнение ученых об этих средствах несколько раз поменялось с начала пандемии.

Согласно первым заявлениям специалистов, коронавирусом можно заразиться контактным путем, поэтому врачи по всему миру рекомендовали тщательно мыть руки или пользоваться антисептиками. Позже специалисты подвергли сомнениям такой тип передачи заболевания, однако более поздние исследования показали, что COVID-19 все-таки можно подхватить через поверхности в общественных местах.

Эффективность медицинских масок также не раз вызывала скепсис у многих врачей. Неправильное использование этих средств защиты могло только увеличить риск заболевания COVID-19, заявляли некоторые специалисты. Ученые по всему миру провели множество исследований по этому вопросу и доказали, что маски эффективно защищают от распространения зараженных частиц.

Повсеместное использование индивидуальных средств защиты по всему миру привело к образованию большого количества отходов. Российские ученые предложили утилизировать медицинские маски без ущерба для окружающей среды с помощью специального биопрепарата.