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Минобороны РФ направило самолет Ил-76 для тушения пожара в Оренбургской области
Армия
Минобороны РФ направило самолет Ил-76 для тушения пожара в Оренбургской области
Федеральное агентство новостей

Оренбург, 8 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился выделить самолет Ил-76 для борьбы с лесными пожарами в Кувандыкском округе Оренбургской области.

Согласно информации в Минобороны РФ, в течение двух вылетов Ил-76 на очаги возгорания вблизи населенного пункта Чураево будет выброшено 84 тонны воды.

Отмечается, что привлеченный к тушению природных пожаров Ил-76 оборудован специальными выливными авиаприборами емкостью 42 тонны, а за плечами экипажа воздушного судна годы соответствующей подготовки к выполнению подобных задач.

Ранее сообщалось, что пожар в Мордовском заповеднике распространился на территорию Нижегородской области и приблизился к ядерному центру в Сарове. Мэр закрытого города Алексей Сафонов ввел режим ЧС.

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шойгу пожары ил-76
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