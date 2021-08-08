Китай решил удвоить производство кобальта и меди в Конго

Браззавиль, 7 августа. Китайская компания China Molybdenum сообщила о намерении вложить 2,5 миллиарда долларов в разработку кобальтовых и медных руд Конго. В частности, инвесторов заинтересовал рудник Tenke Fungurume (TFM).

Проект подразумевает собой сооружение трех дополнительных линий по добыче ископаемых. Согласно прогнозу, среднегодовая добыча ресурсов на месторождении увеличится более чем на 217 тысяч тонн. China Molybdenum — крупнейший производитель меди в мире, и второй по добыче кобальта.

Рудник Tenke Fungurume обеспечивает рабочими местами более 8 тысяч человек и является лидером региона по количеству привлеченных трудовых ресурсов, а перспективность инвестирования в африканский рынок регулярно подтверждается высокой заинтересованностью КНР и США к различным проектам на территории континента.

Ранее СМИ сообщили о падении цен на медь на фоне растущих опасений по активизации нового штамма коронавируса «Дельта». Фьючерсы на сентябрь опустились на 0,75%, составив 4,3068 доллара за один фунт. Цены на бирже металлов в Лондоне (LME) росли на 2,11%, достигая значения в 9519,5 доллара за тонну.